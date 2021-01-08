Украина исследует планшет со сбитого в Иране самолета МАУ
Украина исследует планшет со сбитого в Иране самолета МАУ
08.01.2021 10:54
Укринформ
Началось исследование планшета, найденного на месте катастрофы самолета МАУ под Тегераном.
Об этом в Фейсбуке сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Укринформ.
«Сейчас в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.
Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине», – отметила Венедиктова.
Она напомнила, что на днях Украина получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета МАУ возле Тегерана.
"На анализ этого документа и внесения в него замечаний и предложений – 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) – его обнародуют … Помним и стремимся к истине и справедливости", – подчеркнула она.
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Как сообщал Укринформ, год назад, 8 января 2020 года, в небе над Тегераном был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), выполнявший рейс в Киев.
На борту находились граждане шести стран – Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них – 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира).
Иранские власти 11 января, после нескольких дней возражений, признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.
Официальный Тегеран к первой годовщине катастрофы передал Украине проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета МАУ.
По материалам: Укринформ