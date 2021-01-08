Украина исследует планшет со сбитого в Иране самолета МАУ

Украина исследует планшет со сбитого в Иране самолета МАУ

08.01.2021 10:54

Укринформ

Началось исследование планшета, найденного на месте катастрофы самолета МАУ под Тегераном.

Об этом в Фейсбуке сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Укринформ.

«Сейчас в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.

Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине», – отметила Венедиктова.

Она напомнила, что на днях Украина получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета МАУ возле Тегерана.

"На анализ этого документа и внесения в него замечаний и предложений – 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) – его обнародуют … Помним и стремимся к истине и справедливости", – подчеркнула она.

Читайте также: Пять стран сделали заявление в годовщину катастрофы самолета МАУ в Иране

Как сообщал Укринформ, год назад, 8 января 2020 года, в небе над Тегераном был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), выполнявший рейс в Киев.

На борту находились граждане шести стран – Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них – 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира).

Иранские власти 11 января, после нескольких дней возражений, признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Официальный Тегеран к первой годовщине катастрофы передал Украине проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета МАУ.

По материалам: Укринформ