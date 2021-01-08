Пять стран сделали заявление в годовщину катастрофы самолета МАУ в Иране

Пять стран сделали заявление в годовщину катастрофы самолета МАУ в Иране

08.01.2021 10:09

Укринформ

Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция призвали Иран срочно предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к авиакатастрофе самолета МАУ год назад в Тегеране.

Об этом говорится в заявлении этих 5 стран к годовщине трагической даты сбивания самолета рейса PS752, сообщает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня мы чтим память погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертвы трагедии PS752. Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких. Мы срочно призываем Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе, включая конкретные действия для того, чтобы это больше никогда не повторилось", – отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что эти пять стран «привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам».

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Как сообщалось, 8 января 2021 года исполняется год, как в небе над Ираном был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Он выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. На борту находились граждане шести стран – Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них – 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира).

Иранские власти 11 января, после нескольких дней возражений, признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» членам экипажа рейса PS752.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года заявил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", произошедшей под Тегераном 8 января 2020 года.

Фото: AA

По материалам: Укринформ