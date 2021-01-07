Зеленский осудил столкновения в Вашингтоне

07.01.2021 12:54

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский осудил насилие против Конгресса США после беспорядков в Вашингтоне.

Как передает Укринформ, об этом он написал в Твиттере, а также в расширенном комментарии, присланном Укринформу пресс-службой главы государства.

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который в течение нескольких часов после этого ужасного нападения провел историческую сессию, которая подтвердила волю американского народа. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки и нового Президента», – отметил Зеленский.

Как сообщал Укринформ, 6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования, однако на несколько часов прервал заседание из-за протестов сторонников Трампа. Агрессивные сторонники президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса. Там должно было состояться окончательное утверждение результатов голосований выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена в борьбе за пост главы Белого дома.

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Во время столкновений у здания Конгресса США погибли четыре человека, задержаны 52 человека. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер продлил режим чрезвычайной ситуации на 15 дней.

После этого в четверг Конгресс США все-таки утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ