Украина настаивает на возвращении похищенной в Луганске иконы – Кулеба

06.01.2021 09:32

Укринформ

Украина и в дальнейшем требует возвращения православной иконы, похищенной в Луганске и подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита в Боснию.

Как передает Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттере.

«Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает лгать, превосходя своих старших друзей. Украина и в дальнейшем требует возвращения иконы», – написал дипломат.

Как сообщал Укринформ, глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на пресс-конференции во вторник заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил, – но не Украине, и вновь заявил, что "это семейная икона".

Православная икона украинского происхождения, вокруг которой возник скандал, когда сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ее министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернулась в Боснию. Боснийский посол в Москве заявил, что лично привез икону из Москвы и передал ее в офис главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Российское МИД заявило, что вернуло посольству БиГ эту икону для расследования ее происхождения с участием Интерпола.

14 декабря 2020 года стало известно, что руководитель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову старинную икону вероятно украинского происхождения.

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17 декабря Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД этой страны с требованием предоставить информацию о происхождении позолоченной старинной иконы, подаренной Лаврову.

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21 декабря Министерство культуры и информационной политики проанализировало обнародованное в СМИ изображение пометки на этой иконе и выяснило ее происхождение. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, созданной в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

По материалам: Укринформ