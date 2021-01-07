Ткаченко – о событиях в США: Самая сильная демократия мира под серьезным вызовом

Ткаченко – о событиях в США: Самая сильная демократия мира под серьезным вызовом

07.01.2021 09:29

Укринформ

События в столице США Вашингтоне показали, что самая сильная демократия мира оказалась под серьезным вызовом. Но выводы еще впереди, как и позади будет злорадство сторонников автократии.

Такое мнение высказал министр информационной политики Украины Александр Ткаченко в Телеграме, сообщает Укринформ.

"В столице США объявлен комендантский час. Самая сильная демократия мира под серьезным вызовом. Но важнейшие выводы, очевидно, впереди. Как и позади будет злорадство сторонников автократии", – написал он.

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Как сообщал Укринформ, в среду в Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками действующего президента США и правоохранителями. Протестующие смогли прорваться в здание Конгресса и на несколько часов прервать заседание, которое должно было подтвердить победу на выборах Джо Байдена.

В Вашингтоне объявлен комендантский час.

По материалам: Укринформ