Сообщения об «ослаблении» Лондоном санкций против РФ являются инсинуациями Кремля – МИД

07.01.2021 16:46

Укринформ

Велика Британія не запроваджувала жодних нововведень у санкційному режимі проти РФ, а розтиражовані російськими ЗМІ повідомлення про нібито послаблення Лондоном санкцій проти Росії є черговими інсинуаціями Кремля.

Великобритания не вводила никаких новшеств в санкционный режим против РФ, а растиражированные российскими СМИ сообщения о якобы ослаблении Лондоном санкций против России являются очередными инсинуациями Кремля.

Об этом заявил Укринформу представитель МИД Олег Николенко.

«На самом деле, это (сообщения российских СМИ о якобы «ослаблении» Великобританией санкционного режима в отношении Крыма – ред.) – выдача желаемого за действительное», – сказал Николенко.

Он отметил, что 1 января 2021 г. Великобритания вышла из состава Европейского Союза, и Соединенное Королевство уже как государство – не член ЕС начало процедуру переноса европейских санкционных режимов, в частности, в отношении РФ, в собственное национальное законодательство.

В этом контексте представитель МИД отметил, что общая лицензия британского министерства финансов для морских портов Крыма воспроизвела санкционное отступление от решения Совета ЕС 2014/145 / CFSP.

«Такое отступление существует с 2017 года. И раньше была возможность осуществления расчетов за основополагающие потребности в крымских портах, в частности, приобретение продуктов питания, лекарств, оплату лечения. Ни о каких других нововведениях речь не идет », – акцентировал представитель МИД.

Дипломат напомнил, что 1 января 2021 г. вступило в силу соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. Соединенное Королевство остается одним из самых мощных и наиболее последовательных партнеров Украины в мире, продолжает оказывать весомую политическую и практическую поддержку суверенитету и территориальной целостности нашего государства в контексте противодействия российской агрессии. Великобритания также является одним из мировых лидеров в вопросе введения и сохранения международных санкций против РФ.

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«Поэтому мы рассматриваем сообщения о якобы ослаблении Лондоном санкций против России как очередные российские инсинуации», – резюмировал Николенко.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Великобритания разрешила своим судам заходить в порты оккупированного украинского Крыма "в экстренных случаях".

По материалам: Укринформ