Для Украины важно построение устойчивых институтов и верховенства права – Маркарова

07.01.2021 12:59

Укринформ

Для Украины важно построение устойчивых институтов и верховенства права. Такой вывод, учитывая события в Вашингтоне, обнародовала экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Об этом она написала в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"Главный вывод для Украины из этой ночи, а также из всех послевыборных процессов в США, по моему мнению, – это подтвержденная важность двух наиболее сложных трансформаций, за которые Украина еще должна бороться, – построение устойчивых украинских институтов и верховенства права. Именно честные и справедливые суды и сильные непредвзятые институты дают в моменты сложных политических изменений правильные ответы в пользу граждан", – подчеркнула Маркарова.

По ее убеждению, процедура подтверждения результатов голосования в США во время совместной сессии Конгресса из важной формальности превратилась в публичный тест демократии, который Америка "снова сдала на отлично».

Как сообщалось, 6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования, однако на несколько часов прервал заседание из-за протестов сторонников Трампа. Агрессивные сторонники президента США Дональда Трампа прорвались к зданию Конгресса. Там должно было состояться окончательное утверждение результатов голосований выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена в борьбе за пост главы Белого дома.

Во время столкновений возле здания Конгресса США погибли четыре человека, среди них – Эшли Бэббитт, ветеран ВВС США. Также полиция задержала 52 человека.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер продлила режим чрезвычайной ситуации на 15 дней.

В четверг Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

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Как сообщал Укринформ, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин 30 декабря заявил, что Украина получила агреман на назначение экс-министра финансов Маркаровой послом в США.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что в Офисе Президента принято решение сменить посла Украины в США Владимира Ельченко и назначить на эту должность Маркарову.

По материалам: Укринформ