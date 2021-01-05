Внеочередной Кабмин принял ряд кадровых решений

05.01.2021 15:59

Укринформ

Кабинет Министров принял ряд кадровых изменений.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Телеграмме представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от «Слуги народа» Василий Мокан.

"На сегодняшнем внеочередном заседании члены Кабмина проголосовали за: назначение Лёзина Артема Сергеевича – заместителем министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", – написал Мокан.

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Он отметил, что Кабмин также проголосовал за освобождение Макарьяна Давида Борисовича – от должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (в связи с переходом на другую работу).

Также правительство одобрило согласование назначения Петрушки Иштвана Шимоновича заместителем председателя Закарпатской ОГА.

По материалам: Укринформ