В САП говорят, что в деле Татарова не осталось ни одного их прокурора

В САП говорят, что в деле Татарова не осталось ни одного их прокурора

04.01.2021 17:48

Укринформ

По делу о возможном взяточничестве заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова после смены группы прокуроров не осталось ни одного прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как передает Укринформ, об этом заявил и.о. руководителя САП Максим Грищук в интервью «Бабелю».

«Нет, в группе тринадцать прокуроров. Мы (в САП – ред.) просили включить в нее прокуроров САП, потому что у нас есть практика совместных прокурорских групп, но нас не услышали», – сказал он.

Грищук отметил, что это дело не может рассматривать какой-то другой суд, кроме Высшего антикоррупционного суда.

«Напомню, что преступление совершили соорганизаторы Микитась и еще один человек (речь о Татарове – ред.). Они двое давали взятку третьему лицу – работнику экспертного учреждения. К тому времени Микитась был народным депутатом, и если мы говорим о коррупционном преступлении, то это прямая подследственность НАБУ. Но Печерский райсуд вопреки закону обязал Офис генпрокурора забрать это дело у НАБУ. Мы обратились в Высший антикоррупционный суд, поскольку именно он осуществляет судебный контроль за делами НАБУ и САП. Надеюсь, что ВАКС восстановит справедливость и отменит это решение Печерского райсуда», – сказал он.

Грищук сообщил, что сейчас по делу Татарова органом расследования является СБУ, и, «если я не ошибаюсь, 30 января истекают сроки (расследования – ред.)».

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Как сообщалось, в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что 23 декабря заместитель генпрокурора Алексей Симоненко передал производство по подозрению Татарова от НАБУ в СБУ, и заметили, что это решение было принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП. При этом отметка в ЕРДР была сделана в 23:42.

В НАБУ подчеркнули, что законодательство запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования.

НАБУ также открыло уголовное производство в связи с возможным незаконным вмешательством генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело заместителя главы ОП Татарова.

В свою очередь в САП намерены ходатайствовать в ВАКС об избрании в отношении Татарова меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

21 декабря Татаров явился в НАБУ, где получил сообщение о подозрении. Также он написал заявление о временном приостановлении исполнения своих должностных обязанностей и их передаче другому должностному лицу.

В то же время 30 декабря вновь назначенный прокурор по делу отозвал ходатайство относительно меры пресечения Татарову в виде ареста.

Татарова подозревают в том, что во время работы в УкрБуд он подкупил эксперта МВД, чтобы тот фальсифицировал экспертизу в пользу компании по делу о завладении средствами Нацгвардии. За материальное вознаграждение эксперт занизил сумму ущерба в более чем 11 раз.

Сам Татаров свою вину отрицает и называет обвинения сфальсифицированными.

По материалам: Укринформ