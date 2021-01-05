Суд оставил Кожару в СИЗО до 5 марта с возможностью залога в ₴14 миллионов

Суд оставил Кожару в СИЗО до 5 марта с возможностью залога в ₴14 миллионов

05.01.2021 22:11

Укринформ

Киево-Святошинский суд, который рассматривает дело об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, где фигурирует экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, оставил подозреваемого в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога в ₴14 миллионов.

Об этом в Фейсбуке написала дочь погибшего бизнесмена Катерина Старицкая, передаёт Укринформ.

"Кожару оставили в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога в 14 млн (такой же, как и был ранее). Судья Козак учла и признала доказанность его вины в убийстве, а это значит, что в деле неоспоримо есть доказательства его вины. Также, судья удовлетворила ходатайство прокурора и признала, что Кожара должен находиться под стражей, так как он может уклониться от правосудия или влиять на суд и других участников", – сообщила Старицкая.

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По ее словам, следующее заседание состоится 14 января в 14.00 в Киево-Святошинском суде.

"Мы считаем, что сегодняшнее определение суда имеет большое значение, так как показывает доказанность обвинения", – отметила Старицкая.

Как сообщал Укринформ, 21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, что в с. Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

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По информации прокуратуры Киевской области, 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего Старицкий скончался на месте.

Экс-министру 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Впоследствии следователи полиции Киевщины сообщили о подозрении в предоставлении заведомо ложных показаний Марине Козерод – жене Кожары.

Фото: Громадське

По материалам: Укринформ