Офис Президента готовит турне Зеленского странами Азии во втором полугодии

02.01.2021 16:24

Укринформ

Турне Президента Украины по странам Азии планируют провести во втором полугодии 2021 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели".

"Работаем над организацией азиатского турне Президента Украины во втором полугодии 2021 года. Есть немало экономических интересов в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре – это и будут основные направления упомянутого турне", – написал он.

Кроме того, Жовква отметил, что в отношениях с Китаем ключевой задачей является развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, прежде всего дальнейшее наращивание объемов экспорта украинской продукции в это государство, расширение номенклатуры экспортируемых товаров, укрепление позиций на китайском рынке украинских производителей сельскохозяйственной продукции.

"Актуальной задачей будет оставаться привлечение китайской стороны к реализации отдельных инфраструктурных проектов в Украине", – добавил он.

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Жовква также обратил внимание, что "полноценно должна открыться для Украины Индия – для этого есть все необходимые предпосылки". Он отметил, что Украина и Индия активно налаживают сотрудничество в определенных проектах.

Как сообщалось, в мае 2020 года Офис Президента анонсировал азиатское турне Зеленского после снятия карантинных ограничений.

По материалам: Укринформ