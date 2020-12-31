Украина осуждает нападение на аэропорт в Йемене

31.12.2020 16:38

Укринформ

Украина осуждает нападение на аэропорт временной столицы Йеменской Республики – города Аден – 30 декабря, жертвами которого стали десятки людей.

Как передает Укринформ, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, обнародованном на сайте министерства.

«Решительно осуждаем нападение на аэропорт временной столице Йеменской Республики г.Аден 30 декабря, жертвами которого стали десятки людей. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве рассматривают этот террористический акт как попытку покушения на членов легитимного и международно признанного правительства Йемена. «Нападение имеет целью подорвать усилия, в частности в рамках реализации Эр-Риядовского соглашения, по стабилизации ситуации безопасности, политической и гуманитарной ситуации в Йемене», – отметил представитель МИД.

Он добавил, что Украина неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Йеменской Республики. «Выражаем солидарность с новосформированным правительством и народом Йемена в их стремлении и усилиях для достижения долгожданного мира и согласия в стране», – подытоживается в комментарии.

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Как сообщал Укринформ, количество погибших в результате нескольких мощных взрывов в йеменском аэропорту в городе Аден возросло до 26 человек, еще более полсотни человек получили ранения.

В среду, 30 декабря, в аэропорту Адена прозвучали мощные взрывы после того, как в аэропорту приземлился самолет с новоназначенным правительством, который только что вернулся из Саудовской Аравии.

В воскресенье, 27 декабря, новый состав правительства Йемена принял присягу в резиденции действующего президента страны, расположенной в Саудовской Аравии.

На территории Йемена с 2014 года продолжается гражданская война. Все северные регионы и столица страны находится под контролем повстанцев-хуситов. Активное участие в конфликте на стороне правительства принимает Саудовская Аравия, тогда как повстанцев поддерживает Иран.

По материалам: Укринформ