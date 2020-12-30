Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого

29.12.2020 19:37

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца", – говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что подписал этот указ "ради восстановления справедливости и преодоления конституционного кризиса".

В ОП также сообщают, что решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса Президента ходатайства Офиса генерального прокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Заместитель руководителя Офиса главы государства Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено во исполнение ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные Президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает Президент.

"Никаких оговорок относительно возможности его рассмотрения и принятия соответствующих решений нами не было установлено", – отметил он.

В Офисе Президента также сообщают, что председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил о поддержке такого решения Президента.

"Конечно, я поддерживаю решение Президента об отстранении господина Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда. В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением к КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нету общественного доверия к этому институту", – отметил Арахамия.

Он также добавил, что главе КСУ было сообщено о подозрении от Офиса генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

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Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский заметил, что по убеждению специалистов в области конституционного права, ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном Суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, которым является отстранение судьи КСУ от исполнения должностных обязанностей.

"Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 лицо, которое назначил на должность Президент Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности", – заявил Вениславский.

Вениславский также отметил, что Президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

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Как сообщал Укринформ, главе КСУ Александру Тупицкому объявили подозрение в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Председатель КС Тупицкий не явился 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении. Он сослался на семейные обстоятельства и попросил перенести визит в прокуратуру на другой день.

Офис генпрокурора подготовил ходатайство к Офису Президента, в котором идет речь о разрешении на отстранение от должности главы КС Тупицкого.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ