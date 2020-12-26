Разумков открыл заседание Рады, в зале – 212 депутатов

16.12.2020 10:20

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл пленарное заседание парламента.

В сессионном зале зарегистрировались 212 народных депутатов, передает корреспондент Укринформа.

"Пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю открытым", – сказал Разумков.

Как сообщал Укринформ, повестка дня заседания в среду предусматривает освобождение от должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

В то же время, Разумков в эфире одного из телеканалов 16 декабря утром сообщил, что парламент в среду планирует рассмотреть отставку одного из министров.

Заседание Верховной Рады / Фото: Павел Багмут, Укринформ

На заседании также планируется принятие постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Руслана Требушкина (внефракционный), который был избран мэром Покровска Донецкой области по результатам местных выборов.

Кроме того, повесткой дня предусмотрено рассмотрение во втором чтении законопроекта №4096 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе".

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Также планируются к повторному рассмотрению доработанные с предложениями Президента законы №3491 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" и №3014 "Об электронных коммуникациях".

В первом чтении депутаты намерены рассмотреть законопроект №3985 по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Также в повестке дня – проект закона №3755 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров".

По материалам: Укринформ