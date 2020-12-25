У нормандского формата и «Минска» еще есть потенциал – Кулеба

У нормандского формата и «Минска» еще есть потенциал – Кулеба

24.12.2020 21:13

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что потенциал нормандского формата и минского процесса еще не исчерпан.

Об этом он сказал в телеэфире, говоря о сценарии развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, передает корреспондент Укринформа.

"Есть решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором есть пять сценариев развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сейчас события развиваются по первому сценарию. Когда коллеги говорят о плане" Б ", они, очевидно, артикулируют мнение о невозможности бесконечно находиться в нынешней модальности процесса. Но потенциал нормандского формата и минского процесса не исчерпан еще ", – сказал глава МИДа.

Он также отметил "титаническую работу", которую выполняет украинский представитель в группе советников лидеров стран Нормандской четверки, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, ведя переговоры с немецким, французским и российским коллегами. "Там еще есть за что побороться и есть на что давить", – отметил Кулеба.

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Так же, по его словам, украинская делегация в ТКГ под руководством первого президента Леонида Кравчука, несмотря на деструктивную атмосферу, очень профессиональная и понимает, что иного пути нет.

Как сообщал Укринформ, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что решение о переходе Украины к «плану Б» в рамках нормандского формата будет зависеть от событий, которые будут разворачиваться в ближайшее время.

По материалам: Укринформ