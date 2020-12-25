Новый посол Бразилии прибыл в Украину
Новый посол Бразилии прибыл в Украину
24.12.2020 23:58
Укринформ
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин встретился с новым послом Бразилии в Украине Нортоном де Андраде Мелло Рапесто.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Укринформ.
Дипломаты обсудили приоритетные задачи в отношениях между странами на 2021 год.
"Отдельной темой разговора стало сотрудничество Украины и Бразилии в военно-технической и авиакосмической сферах", – говорится в сообщении.
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Собеседники договорились приложить усилия для подготовки официального визита президента Бразилии в Украину, подписание ряда двусторонних документов.
"Углубление политического диалога и увеличения объемов торговли являются приоритетными вопросами повестки дня наших отношений с Бразилией", – отметил Енин.
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Среди наиболее перспективных сфер сотрудничества украинский дипломат определил сельское хозяйство, фармацевтическую отрасль, реализацию инфраструктурных проектов.
Фото: МИД
По материалам: Укринформ