Новый посол Бразилии прибыл в Украину

24.12.2020 23:58

Укринформ

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин встретился с новым послом Бразилии в Украине Нортоном де Андраде Мелло Рапесто.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Укринформ.

Дипломаты обсудили приоритетные задачи в отношениях между странами на 2021 год.

"Отдельной темой разговора стало сотрудничество Украины и Бразилии в военно-технической и авиакосмической сферах", – говорится в сообщении.

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Собеседники договорились приложить усилия для подготовки официального визита президента Бразилии в Украину, подписание ряда двусторонних документов.

"Углубление политического диалога и увеличения объемов торговли являются приоритетными вопросами повестки дня наших отношений с Бразилией", – отметил Енин.

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Среди наиболее перспективных сфер сотрудничества украинский дипломат определил сельское хозяйство, фармацевтическую отрасль, реализацию инфраструктурных проектов.

Фото: МИД

По материалам: Укринформ