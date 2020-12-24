Зеленский пригласил президента Азербайджана в Украину

23.12.2020 13:52

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и пригласил его посетить Украину.

Как передает Укринформ, об этом говорится в официальном поздравлении украинского лидера, текст которого опубликовал АЗЕРТАДЖ.

«Мне очень приятно подчеркнуть, что в период Вашего президентства Азербайджанская Республика утвердилась в качестве регионального лидера, а наши двусторонние отношения поднялись на уровень стратегического партнерства. Уверен, что мы заинтересованы в дальнейшем углублении отношений между Украиной и Азербайджаном на основе дружбы и взаимопонимания», – говорится в поздравлении.

По словам Зеленского, Украина и в дальнейшем будет решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

«Я был бы рад видеть Вас в Киеве с официальным визитом при первой же благоприятной возможности для продолжения нашего личного диалога по широкому спектру актуальных вопросов между Украиной и Азербайджаном», – отметил президент Украины.

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Как сообщал Укринформ, ранее посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова заявила, что обе страны поддерживают территориальную целостность друг друга, в том числе и в международных организациях, и полное политическое взаимопонимание между странами является надежным фундаментом для развития сотрудничества в экономической и транспортной сферах, а также увеличения инвестиций.

По материалам: Укринформ