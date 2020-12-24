В комитете Рады опровергают «недоверие» Тарану

23.12.2020 14:10

Укринформ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не выражал недоверие министру обороны Андрею Тарану.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель комитета Александр Завитневич.

«Вниманию СМИ! Информационными ресурсами распространяется информация о якобы выражении недоверия Комитетом национальной безопасности, обороны и разведки министру обороны Андрею Тарану. Такие сообщения не соответствуют действительности», – подчеркнул Завитневич.

Он напомнил, что последнее заседание комитета состоялось 16 декабря, и депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня: изменения в основные показатели государственного оборонного заказа на 2020 – 2022 годы; рассмотрение проекта закона об одобрении решения Президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия во многонациональных учениях.

«Вопрос относительно министра обороны не стоял и не рассматривался. Больше заседаний комитета не было», – отметил Завитневич и добавил, что комитет имеет определенные замечания к деятельности Министерства обороны, но все они решаются в рабочем порядке.

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Завитневич призвал не распространять ложную информацию о выражении депутатами недоверия Тарану.

По материалам: Укринформ