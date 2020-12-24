США могут помочь Украине заменить компьютерное оборудование в МИД

США могут помочь Украине заменить компьютерное оборудование в МИД

23.12.2020 13:50

Укринформ

Сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки может предусматривать замену устаревшего оборудования новыми образцами.

Перечень оборудования будет определяться с учетом имеющихся финансовых ресурсов после двусторонних консультаций, говорится в комментарии Министерства иностранных дел, сообщает Укринформ.

"Украина и США являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают в политической, экономической и военной сферах. Одним из важных направлений такого сотрудничества является взаимодействие в сфере киберзащиты и кибербезопасности. Мы высоко ценим помощь, которую американская сторона предоставляет на усиление кибервозможностей нашего государства. Такая помощь может предусматривать, в частности, и замену устаревшего оборудования новыми образцами", – заявили в МИД.

Отмечается, что украинская сторона уже обсуждала с американскими партнерами этот вопрос.

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"Перспектива замены и перечень компьютерного оборудования, которое будет подлежать замене, будет определяется, учитывая имеющиеся финансовые ресурсы, и по результатам двусторонних консультаций", – подчеркнули в МИД.

Как сообщал Укринформ, ранее заместитель госсекретаря США Кит Крач по итогам встречи с Премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что МИД Украины решило демонтировать все оборудование компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях.

По материалам: Укринформ