Разумкова считают возможным пересмотр бюджета-2021

24.12.2020 18:12

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что правительство и парламент будут пересматривать Закон о Государственном бюджете на 2021-й год.

Как передает Укринформ, об этом спикер сказал в интервью телеканалу "Рада".

"Если мы говорим о пересмотре бюджета, я думаю, что это также возможно, и коллеги будут инициировать, я надеюсь, и Кабинет Министров будет это делать. Многое зависит именно от их работы и наполнения бюджета", – отметил Разумков.

Председатель ВР отметил, что дополнительные источники финансирования должны будут направляться на наименее защищенные слои населения, медицину, образование, а также для поддержки пожилого поколения.

"Поэтому, я уверен, что так или иначе будут пересматривать бюджет. Надеюсь, что мы сможем его сделать лучше", – добавил Разумков.

Спикер также выделил ключевые отрасли, которые нуждаются в первоочередной поддержке государства – оборона и безопасность, медицина и образование.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 15 декабря приняла Государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1,092 трлн грн, расходы – трлн грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее допустил возможность пересмотра Госбюджета на 2021 после I квартала следующего года.

По материалам: Укринформ