Рада за год рассмотрела более тысячи законопроектов

Рада за год рассмотрела более тысячи законопроектов

Видео

23.12.2020 17:16

Укринформ

Верховная Рада в 2020 году рассмотрела 1028 законопроектов.

Как передает Укринформ, об этом говорится в видео первого заместителя Председателя ВР Руслана Стефанчука по итогам работы парламента за год, которое опубликовано на сайте Верховной Рады.

"В 2020 году Верховная Рада Украины рассмотрела 1028 проектов законов. Из них принято – 249", – говорится в итогах.

Отмечается, что благодаря плану законопроектной работы Верховной Рады на 2021 год работа парламента будет понятной, логичной и предсказуемой.

"250 законопроектов должны составлять основу деятельности парламента Украины в 2021 году", – уточняется в видеоролике.

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Как сообщалось, ранее Руслан Стефанчук рассказывал, что в ближайшее время в Раду будет внесен план законопроектных работы на 2021 год.

По материалам: Укринформ