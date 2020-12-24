МИД начал реализацию Азиатской стратегии – Кулеба

24.12.2020 14:32

Укринформ

Министерство иностранных дел уже разработало и начало реализовать Азиатскую стратегию, но публичным этот документ станет после утверждения Кабинетом Министров общей Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга относительно дипломатических итогов 2020 года, передает корреспондент Укринформа.

"Азиатская стратегия разработана и де-факто уже имплементируется. Непросто работать в этом регионе, но есть очень много положительных сдвигов, мы движемся вперед. Единственная причина, почему вы еще не увидели утвержденного публичного документа по этому поводу и стратегия де-факто не стала стратегией де-юре, заключается в сугубо бюрократической плоскости", – сказал Кулеба.

Он пояснил, что после принятия Стратегии национальной безопасности Украины МИД поручили подготовить Стратегию внешнеполитической деятельности Украины как базовый документ, из которого уже должны вытекать секторальные стратегии наподобие Азиатской.

"Мы такой документ разработали, передали его на утверждение правительству, и как только правительство эту общую стратегию утвердит, мы сразу после этого сможем выпустить Азиатскую стратегию как развивающую общую стратегию деятельности в сфере внешней политики. Но де-факто Азиатская стратегия существует, и мы работаем над ее реализацией", – заверил глава МИД.

Читайте также: Украина в 2021 году будет активно работать со странами Африки – Кулеба

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 14 сентября утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, разработанную Советом национальной безопасности и обороны.

Кулеба заявлял в апреле, что прагматичная, стабильная, многомерная дипломатия Украины в Азии является частью стратегии по укреплению позиций в посткоронавирусном мире.

По материалам: Укринформ