Если бы были выборы: президентский рейтинг возглавляет Зеленский

Если бы были выборы: президентский рейтинг возглавляет Зеленский

Опрос

23.12.2020 15:49

Укринформ

Нынешнего Президента Владимира Зеленского поддержали бы 26,5% украинцев, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

"Президентский рейтинг возглавляет В.Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором", – говорится в результатах исследования.

За лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко проголосовали бы 14,3% избирателей.

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Сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко поддержали бы 10,1% избирателей; лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 9,8%; председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука – 7,7%.

Экс-премьер Владимир Гройсман мог бы получить 6,4% голосов в случае президентских выборов в ближайшее время; лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко – 6,0%; спикер парламента Дмитрий Разумкова – 4,1%; лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 3,6%. Рейтинг других кандидатов не более 3%.

Также опрос показал, что в парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», которую готовую поддержать 21,1% среди готовых голосовать и определившихся с выбором. За партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» готовы проголосовать 17,3%, партию «Европейская солидарность» – 15,2%, партию «Батькивщина» – 10,9%.

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По 4,8% избирателей поддержали бы Радикальную партию и партию «Украинская стратегия Гройсмана», 4,3% – партию «За будущее», 3,8% – партию «Сила и честь», 3,5% – «Голос», по 3,4% – партию Шария и ВО «Свобода», 3,3% – УДАР Виталия Кличко. Рейтинг других политических сил – менее 2%.

Опрос проводился 16-20 декабря среди населения Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрошены 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.

По материалам: Укринформ