Киев предлагает Вашингтону разработать проект соглашения об оборонном сотрудничестве

23.12.2020 21:08

Укринформ

Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец на встрече с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин предложил начать разработку проекта двустороннего рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте главы государства.

"Относительно дальнейшего сотрудничества заместитель руководителя Офиса Президента предложил начать разработку проекта двустороннего рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве", – говорится в сообщении.

По мнению Машовца, документ должен охватить все направления украинско-американского взаимодействия в этой сфере, включая оборонную реформу, в частности систему кадровой политики, развитие боевых возможностей Вооруженных сил Украины, всестороннее обеспечение и вооружение войск, реформирование оборонно-промышленного комплекса, подготовку военных подразделений, военное образование, науку и развитие оборонных технологий, лечение и реабилитацию раненых военнослужащих, социальную защиту ветеранов, военнослужащих и членов их семей, взаимное участие в международных форматах сотрудничества и другие важные для обороноспособности Украины вопросы.

Также стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества в сфере национальной безопасности и обороны в 2020 году. Среди наиболее первостепенных результатов отмечено реформирование системы управления Вооруженными силами Украины по стандартам Альянса, создание Комитета по вопросам разведки и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, изменения в перечне воинских званий высшего офицерского состава в соответствии со стандартами ведущих государств – членов НАТО.

Отдельное внимание было уделено совместным стратегическим командно-штабным учениям «Объединенные усилия – 2020», в которых вместе с украинскими подразделениями приняли участие представители армий стран – членов НАТО, в частности США и Великобритании. Участники встречи отметили, что эти учения продемонстрировали, что Украина не остается наедине в войне на Донбассе.

Машовец также отметил, что принятая указом Президента № 392 от 14 сентября 2020 года Стратегия национальной безопасности Украины дала старт разработке 15 проектов важных стратегических документов в сферах человеческого развития оборонно-промышленного комплекса, общественной, военной, экономической, энергетической, экологической, биологической, продовольственной, информационной и кибербезопасности, разведки, а также внешнеполитической деятельности и интегрированного управления границами.

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Согласно сообщению, Кристина Квин отметила большой объем наработок в оборонной отрасли и отметила важность присоединения Украины к Программе расширенных возможностей НАТО, что должно заработать на практике в следующем году. Она подтвердила готовность Соединенных Штатов продолжить предоставление помощи для развития оборонных способностей Украины и отрабатывать новые форматы двустороннего сотрудничества.

По данным ОП, стороны согласились в следующем году провести работу по дальнейшему развитию договорной базы между Украиной и США об оборонном сотрудничестве и приложить усилия для эффективного использования американской помощи силами обороны Украины, которая запланирована на 2021 год.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ