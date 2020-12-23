Арахамия считает, что медицинский каннабис можно легализовать без соответствующего закона

22.12.2020 20:09

Укринформ

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что вопрос легализации медицинского каннабиса теперь можно решить без принятия соответствующего закона, а актами Кабинета Министров.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом Арахамия рассказал на пресс-конференции во вторник.

"Там уже почти все готово. Мы ждали смену министра ветеранов, у них тоже есть позиция … Мы решили, что можем без законопроекта, а актами Кабмина фактически решить этот вопрос. Так называемый красный рецепт существует. Красный рецепт – это все эти опиаты, они идут по красному рецепту. Добавить просто в список этот все лекарства, в которых нуждаются больные онкологическими заболеваниями, а также другими заболеваниями ", – сказал депутат.

Арахамия уточнил, что речь идет о расширении списка таких препаратов медицинским каннабисом иностранного производства и тестирования этого в течение трех-четырех месяцев.

"Если это не вызывает, а я считаю, что это не будет вызывать проблем, то тогда уже можем рассматривать в парламенте вопрос локализации, то есть производства этих лекарств на территории Украины, а пока могут выполнять эту цель импортные препараты", – отметил Арахамия.

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Он добавил, что соответствующее решение может быть принято до Нового года или в середине января.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 13 октября опубликовал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и ответить на пять важных для каждого вопросов. Один из них касался легализации медицинского каннабиса. По предварительным данным, одобрительно ответили на этот вопрос около 65% респондентов.

По материалам: Укринформ