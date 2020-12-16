Стратегия популяризации украинского: правительство утвердило план первого этапа

16.12.2020 16:02

Укринформ

Кабинет Министров одобрил проект распоряжения об утверждении плана мероприятий по реализации первого этапа (до 2022 года) Стратегии популяризации украинского языка до 2030 года «Сильный язык – успешное государство».

Такое решение было принято на очередном заседании правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

План мероприятий предусматривает осуществление ряда важных шагов. В частности, внимание будет уделено вопросу обеспечения неуклонного соблюдения учебными заведениями законодательства относительно осуществления образовательного процесса на государственном языке. На постоянной основе будут приниматься меры по повышению уровня владения педагогических и научно-педагогических работников украинским языком, обеспечение образовательных учреждений украиноязычной литературой.

Будут проводиться курсы по изучению государственного языка, в том числе с помощью онлайн-платформ, ряда мобильных приложений и других дистанционных форм. Будет обеспечен через онлайн-ресурсы доступ к электронным учебникам и другой литературе на украинском языке, материалов о культурном наследии народа и становления государства.

С апреля 2021 года запланировано введение экзамена по украинскому языку для лиц, которые подают ходатайство на приобретение гражданства Украины.

В четвертом квартале планируется внесение изменений в законодательство с целью усиления интеграционных процессов национальных меньшинств в украинское общество, в частности, обеспечение надлежащих условий для изучения языка и равных возможностей для всех граждан.

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В плане ряд важных пунктов, которые касаются обеспечения изучения украинского языка украинцев, проживающих за рубежом. Впоследствии предоставление всех услуг, информации о товарах или их информационное наполнение должно предоставляться только на украинском языке. Большое внимание будет уделено и поддержке украиноязычного культурного продукта, ведь это будет способствовать формированию целостного информационно-культурного пространства. Впоследствии государственный язык должен доминировать в информационной среде – в этом направлении запланированы соответствующие меры.

В течение следующего года будет вестись мониторинг развития украинского языка. Будут наработаны и утверждены стандарты украинской терминологии в различных сферах общественной жизни.

По материалам: Укринформ