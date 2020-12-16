Эксперт: Будут продолжаться дискуссии о КСУ, судебной и антикоррупционной реформах

15.12.2020 20:00

Укринформ

В следующем году в правовой сфере следует ждать разблокирования деятельности КС, продолжения судебной и антикоррупционной реформ.

Об этом сказал кандидат юридических наук, адвокат, директор-учредитель Школы права Украинского католического университета (2014-2020), председатель Львовского отделения Ассоциации юристов Украины, эксперт Аналитического центра УКУ Иван Городисский на круглом столе в Укринформе на тему: «Украина-2021: вызовы и угрозы».

Условно Городисский разбил события в правовой сфере на три блока. Первый блок конституционно-правовой – по решению конституционного кризиса, то есть, разблокированию деятельности КС.

«Ключей по решению этого вопроса два. Первый, нулевой – когда судьи КС добровольно уходят в отставку. К сожалению, он стал невозможным, власть своими предложениями не смогла аккумулировать общественный резонанс, если бы удалось достичь условно политического компромисса. Вторым способом является перезагрузка КС по крайней мере в какой-то его части путем надлежащего отбора новых судей на незаполненные вакансии, на конкурсной основе, без политических квот, в рамках четких и прозрачных процедур», – сказал Городисский.

Вторым блоком, по его словам, который можно ожидать – это продолжение «вечной» реформы украинского правосудия.

«Ключом к решению этой проблемы является перезагрузка не всех судов, поскольку вариант, когда все судьи уходят в отставку невозможен, потому что чисто технически мы не найдем такого количества профессиональных и добропорядочных кандидатов, чтобы их заменить. Основной целью должно быть функционирование управленческих и контрольных механизмов, таких как Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей. Их кадровая перезагрузка и перераспределение функционала между ними», – отметил Городисский.

Другими двумя блоками, вокруг которых, по его мнению, будет продолжаться дискуссия – это продолжение антикоррупционных реформ.

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«Будут возникать вопросы относительно функционала, правового статуса НАБУ, НАПК, с высокой долей вероятности возникнет вопрос обострения ситуации вокруг Высшего антикоррупционного суда. Не исключаю, что через решение КС или законодательное решение этот вопрос будет обостряться. И второе – это частно-правовой блок правовых изменений – это вопрос земельной реформы, которая, очевидно, еще до ее запуска следующие полгода будет дополняться и изменяться. Это также вопрос налоговой реформы, в обоих случаях которой запускаются экономические механизмы, но их воплощение происходит с помощью правовых инструментов, и если должным образом прописать все законодательные акты, порядок введения их в действие, учет интересов всех сторон, то они могут быть успешными», – считает эксперт.

По материалам: Укринформ