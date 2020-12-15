Дейнеко назвал историю о нарушении границы со стрельбой пропагандой спецслужб РФ

14.12.2020 22:27

Укринформ

Российская сторона во время очередной погранично-представительской встречи снова не смогла предоставить объективной информации о возможном нарушении группой лиц границы с Украиной и огневом противостоянии, о которых ранее информировала пограничная служба ФСБ РФ.

Об этом сказал председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина", передает Укринформ.

По его словам, Госпогранслужба получила информацию о событии от российской стороны с огромной задержкой, примерно на 11 часов.

"Это свидетельствует о том, что российская сторона пыталась или вообще не афишировать эту информацию, или нарабатывала позицию, которую потом официально озвучила", – отметил Дейнеко.

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По словам главы пограничного ведомства, с целью выяснения всех обстоятельств этого события была проведена первая погранично-представительская встреча на уровне помощников пограничных представителей, однако во время встречи ни одной подтверждающей информации украинской стороне не было предоставлено.

"Каждая сторона должна предоставить доказательства, а они не были предоставлены. Установлена ​​процедура, согласно которой по результатам погранично-представительской встречи составляется протокол, где позиция российской стороны и позиция украинской стороны. Украинская сторона настаивала на предоставлении доказательств, но к общему решению мы так и не смогли прийти. Поэтому я считаю, что это обычная информационная пропагандистская акция со стороны спецслужб РФ. Чему она посвящена? Пожалуй, ко дню ФСБ РФ, который в соседней стране будут отмечать вскоре ", – отметил Дейнеко.

Он добавил, что Госпогранслужба до сих пор не получила официальной информации о якобы погибшем в РФ недалеко от границы украинце.

"Да, в сети интернет есть информация о том, что это гражданин Украины Г., который неоднократно попадал в поле зрения, однако официально мы ее не имеем. Тело погибшего в Украину из РФ не передавали. Также, насколько мне известно, родственники и близкие этого человека на территорию РФ пока не выезжали ", – сказал Дейнеко.

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Как сообщал Укринформ, 4 декабря ФСБ РФ сообщил о ситуации на границе с Украиной, когда, как будто, трое неизвестных нарушили границу со стороны Украины. По данным ФСБ, при попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.

По материалам: Укринформ