Зеленский назначил руководителя ГУД

14.12.2020 19:55

Укринформ

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Игоря Лысого.

Об этом говорится в указе №566/2020.

«Назначить Лысого Игоря Васильевича Руководителем Государственного управления делами с 15 декабря 2020 путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», – говорится в сообщении.

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Игорь Лысый до этого исполнял функцию временно исполняющего обязанности руководителя ГУД.

По материалам: Укринформ