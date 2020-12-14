Рада готова собираться внеочередно во время локдауна

14.12.2020 14:09

Укринформ

Председатель ВР Дмитрий Разумков отмечает, что народные депутаты будут готовы собираться на внеочередные заседания парламента во время усиленных карантинных мероприятий, если возникнет такая необходимость.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом спикер заявил на брифинге в Верховной Раде.

"Что касается графика работы Верховной Рады. Сегодня и во время согласительного совета поднимался вопрос различными фракциями. И утром, когда мы говорили, теоретически такие изменения (в графике работы Верховной Рады, – ред.) возможны с учетом того локдауна, который будет вводиться в Украине. Но на режим работы, если будет необходимо, это не повлияет. Народные депутаты готовы будут собираться на внеочередные заседания достаточно быстро. Как вы видели, мы так делали и до этого ", – сказал Разумков.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 9 декабря постановил, что усиленные карантинные мероприятия в Украине будут действовать с 8 до 25 января.

По материалам: Укринформ