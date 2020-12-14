Компромисс в возобновлении ответственности за ложное декларирование: плюсы и минусы

Аналитика

08.12.2020 19:09

Укринформ

Конституционный кризис, вызванный «развалом» антикоррупционной системы в Украине, преодолеваем ценой существенных смягчений. Как будут развиваться события дальше – есть варианты…

В последние дни появилось несколько новостей, свидетельствующих о том, что конституционный кризис начали наконец-то преодолевать. Во-первых, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект, которым восстанавливается и смягчается уголовная ответственность за декларирование неправдивой информации. Во-вторых, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который восстанавливает полноценную работу Национального агентства по предотвращению коррупции с учетом специфики антикоррупционного надзора над судейской ветвью власти. И, в-третьих, Конституционный Суд возобновил работу, правда, в своем неизменном пока формате. Но Венецианская комиссия уже на этой неделе обещает утвердить выводы относительно отечественной антикоррупционной системы и реформы Конституционного Суда Украины, которую предлагает президент Владимир Зеленский.

Международные партнеры на фоне всего этого поставили очередной транш помощи «на паузу», не всеми шагами украинской власти довольны, но пока сдержанно выжидают.

Такой уж компромисс: когда вместо тюрьмы какой-то общежитие

Итак, первое, что сделала Верховная Рада в решении кризиса, – приняла закон, восстанавливающий уголовную ответственность за ложное е-декларирование и неподачу электронной деклараций. Документ называют компромиссным вариантом между президентским законопроектом, который предусматривал лишение свободы до двух лет за ложь в декларациях, и депутатским законопроектом, который предусматривал ответственность в виде общественных работ.

Но ограничить свободу чиновника могут только в случае, если он умышленно не задекларировал имущества на сумму от 9 млн грн. А это, напомним, по нынешнему курсу – более $300 тыс. Во время ограничения свободы «коррупционер» будет находиться на общественных работах, и не в тюрьме, а в исправительном центре, где осужденному будет разрешено пользоваться интернетом, телефоном и покидать помещение с разрешения руководства учреждения. Наказание же за сокрытие имущества на меньшие суммы предлагают ограничить штрафом.

Итак, если чиновник "забудет", например, указать в декларации два «мерседеса» AMG E63 S 4Matic (знатоки говорят, это самая дорогая модель в своем классе, стоит у официального дилера 3,6 миллиона гривень) или одну элитную квартиру в центре столицы (максимум, который можно найти по объявлениям риелторов, 8 млн грн), то максимум, что грозит виновному – штраф 85 тыс. грн или исправительные общественные работы. Чтобы получить двухлетнее ограничение свободы (не путать с лишением!) чиновник должен ошибиться в декларации на три указанных покупки сразу, например.

"Мы пытались найти баланс и использовать все положительное, что есть как в одном, так и в другом законопроектах, для того, чтобы принять законопроект максимально быстро. Ведь скорость в этом случае – очень важный аспект, объяснил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. – И нам надо было принять этот закон для того, чтобы он начал действовать до конца этого года, и мы не нарушили систему электронного декларирования».



Андрей Осадчук

«Нам катастрофически не нравится юридическая структура и логика этого компромисса. Но непринятие этого решения будет иметь пагубные последствия для всех. Поэтому в этой непростой ситуации «Голос» поддерживает так называемый компромисс. При этом мы немедленно будем подавать изменения в эту статью – требуем снизить порог привлечения к уголовной ответственности и ввести заключение для топ-коррупционеров», – заявил сразу после голосования народный депутат «Голоса» Андрей Осадчук.

Вместе с тем спикер парламента признал, что из конституционного кризиса мы не сможем выйти только этим законом. «По большому счету, есть три позиции, которые нам предстоит решить. Первое – это возобновление ответственности, и мы это сделали. Второе – создание условий нормальной работы НАПК с учетом тех позиций, которые были указаны в решении КСУ. Третий вопрос – создание баланса в различных вертикалях власти, и прогнозируемость решений», – сказал Разумков на брифинге после подписания документа.

Депутаты – за, а НАПК – против

Ожидаемо, с депутатским решением не согласился председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.



Александр Новиков

В Нацагентстве объяснили, что умышленное неправдивое декларирование имущества Верховная Рада признает, по сути, не преступлением, а уголовным проступком. То есть коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния. А это "дает возможность, заплатив штраф, не подать декларацию и скрыть приобретенное коррупционным путем имущество… В связи с изложенным просим применить к указанному Закону право вето в соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины", – отметил Новиков в письме к президенту. Позиция ведомства остается неизменной – за умышленное декларирования неправдивых сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы.

"Уголовный кодекс дает два года на расследование уголовных проступков. За это время НАПК может проверить и найти ложные данные, возможно и НАБУ успеет расследовать дело, хотя часто это проблематично из-за того, что имущество коррупционеры прячут за рубежом. Но в судах первой инстанции и апелляциях это дело точно застрянет более чем на два года. Адвокаты умеют затягивать дела", – объясняет юридический советник Transparency International Украина Александр Калитенко. Он констатирует, что после того, как истекут два года, все обвинения снимутся, и коррупционер будет "чист" перед законом. В Центре противодействия коррупции также отмечают, что общественные работы в украинских реалиях не являются наказанием.

Лишь один в декларативном поле осужден

Однако некоторые эксперты считают, что любые попытки ужесточить статью о неправдивом декларировании обречены, поскольку у КСУ снова будет повод обжаловать строгую, на его взгляд, норму.



Борис Кушнирук

«…За умышленное предоставление неправдивой информации или непредоставление данных о своих доходах и имущества госслужащие, в том числе правоохранители, судьи, депутаты всех уровней, должны по решению суда платить штраф, а главное – одновременно с наложением штрафа автоматически увольняться с госслужбы с запретом занимать должности в органах власти , в том числе выборные, на 10 лет. Это гораздо эффективнее. То, что предлагает председатель НАПК – это опять создавать повод для решения КСУ о несоответствии тяжести преступления тяжести наказания», – комментирует экономический и политический эксперт Борис Кушнирук.

По его мнению, принятый компромисс – это лучше чем ничего, но и в нем остаются острые «подводные камни». Например, срок запрета занимать должности в органах власти всего 3 года, что, к тому же не является императивной нормой. Кроме того, остается неурегулирован вопросом, кто будет контролировать электронные декларации судей.



Александр Чебаненко

Как отметил в своем FB-комментарии директор программы “Право” Украинского института будущего Александр Чебаненко, за все то время, пока КСУ не признал неконституционной статью об уголовной ответственности за декларирование, при миллионах поданных декларациях, к уголовной ответственности были привлечены всего 66 человек, к лишению свободы был осужден только один человек.

«Для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности по этим статьям, снова, как и раньше, надо будет доказать, что лицо 1) знало и понимало, что подает именно ложную информацию (или умышленно не подает) и 2) хотело подать именно ложную информацию либо не подать ее вообще. Как показывает судебная практика, возможно, даже заверенная у нотариуса расписка не гарантирует, что указанные обстоятельства удастся доказать, и лицо не заявит, что оно "не знало", "забыло", "не хотело" и т.п. А именно слова этого лица в предложенной депутатами новой / старой диспозиции статьи будут основными доказательствами», – объясняет юрист.

По его мнению, если действительно привлекать к ответственности, а не имитировать привлечение за нарушения при декларировании, то "заведомость" и "умышленность" нужно убирать. Ответственность должна быть (скорее всего) административной и с наказанием за рецидив – увольнением от должности с конфискацией незадекларированного или неверно задекларированного имущества.

Партнеры на это все смотрят и деликатно молчат

Стоит отметить, что Евросоюз достаточно сдержанно отреагировал на первый шаг Верховной Рады – а именно, восстановление ответственности за ложь в декларациях. Брюссель такой шаг приветствовал, но отметил: наказание могло быть более суровым.

"Приятно видеть, что Верховная Рада проголосовала за возобновление уголовной ответственности за подачу заведомо ложных сведений в декларациях. Однако предусмотренные санкции могли бы быть более строгими", – заявил в твиттере представитель Европарламента по иностранным делам Майкл Галер.

Со стороны МВФ никаких оценок не прозвучало. Там, кажется, ждут комплексного решения и эффективного урегулирования кризиса, возникшего в системе деятельности антикоррупционных органов в Украине в конце октября этого года. Потому что не хотят иметь дело с коррупционной безнаказанностью в Украине.

На днях ожидается заключение Венецианской комиссии, на запрос украинской стороны заявила о готовности предоставить экспертную помощь в поиске сбалансированного комплексного решения. Владимир Зеленский, в частности, просил Комиссию изучить, не имел ли место возможный конфликт интересов и выдержал ли КСУ процедуры рассмотрения дела и насколько его решение вообще обосновано. Президент также просил оценить проект закона "О конституционной процедуре", который среди прочего, предусматривает "регулирование процедурной и процессуальной деятельности" КСУ. (Это там, где речь идет о новых принципах формирования его кадрового состава и функционирования. – Авт.).

Итак, скоро увидим, что скажут партнеры. В случае положительного заключения Венецианской комиссии руководство ВР сразу обещает зарегистрировать в парламенте законопроект, который призван решить судьбу КСУ. К тому же группа нардепов уже зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №4470 о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции», который восстанавливает полноценную работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как указано в пояснительной записке к документу, изменения в законодательство обеспечат полноценное функционирование НАПК, наделяя его необходимыми полномочиями и правами. Законопроект будет определять порядок реагирования НАПК на выявление нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также установит некоторые особенности такого реагирования в случае таких действий судьями или судьями Конституционного Суда.

А тем временем Большая палата Конституционного Суда 8 декабря после месячного перерыва возобновила рассмотрение текущих дел в закрытом режиме. По информации руководителя Управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяны Гайовской, сейчас Конституционный Суд трактует, по просьбе 142-х депутатов, положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины. Оказывается, на 28-м году независимости народным депутатам остается непонятным, что такое "достойная жизнь человека" в Украине…

Марина Нечипоренко, Киев

По материалам: Укринформ