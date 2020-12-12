В Международном уголовном суде подтвердили намерение расследовать военные преступления РФ

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11.12.2020 23:10

Укринформ

Офис прокурора Международного уголовного суда считает возможным начать полноценное расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге со ссылкой на заявление прокурора суда Фату Бенсуды.

"Ведомство пришло к выводу, что имеются обоснованные основания полагать, что широкий спектр деяний, совершенных в контексте ситуации в Украине, составляют военные преступления и преступления против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда. Эти выводы будут подробнее изложены в нашем ежегодном докладе о результатах проведения предварительного расследования", – говорится в заявлении.

Бенсуда также отметила, что срок ее пребывания на должности прокурора Международного уголовного суда (МУС) подходит к концу, поэтому она намерена определиться с делами, и некоторые из них перейдут в стадию полноценного расследования.

"По итогам тщательного и независимого процесса рассмотрения сегодня я могу сказать, что правовые критерии были соблюдены для открытия расследования по ситуации в Украине", – подчеркнула Бенсуда.

Как сообщал Укринформ, Офис прокурора МУС принял решение о завершении предварительного изучения событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму.

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Завершение предварительного расследования означает, что по его результатам преступления, совершенные в Крыму и на Донбассе, могут быть полноценно расследованы.

Решение об открытии полноценного расследования фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта должна принять судебная палата МУС.

Нарушение норм международного гуманитарного и уголовного права Офис прокурора Международного уголовного суда анализировал с 2015 года. За время вооруженной агрессии Украина передала 12 информационных сообщений о тяжких военных преступлениях и преступлениях против человечности. Также Украина передала на рассмотрение уголовного суда в Гааге два заявления: о событиях на Майдане, а также в Крыму и на Донбассе.

МУС был основан на основе Римского статута – его компетенция распространяется на все государства, которые ратифицировали этот документ (на сегодня – более 100 стран).

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20 января 2000 Украина подписала Римский статут МУС, но не ратифицировала. Препятствием стал вывод Конституционного Суда от 2001 года о несоответствии некоторых положений документа Основному Закону Украины.

Однако это не помешало Украине обратиться в МУС, ведь Римский статут предусматривает такую ​​возможность для стран, которые его подписали.

Со своей стороны Россия отозвала свою подпись под Римским статутом. Однако это не мешает преследованию граждан РФ за преступления, совершенные на территории Украины.

По материалам: Укринформ