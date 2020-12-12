На вступление в НАТО нельзя надеяться, пока в Украине есть олигархическая система – эксперт

На вступление в НАТО нельзя надеяться, пока в Украине есть олигархическая система – эксперт

11.12.2020 16:59

Укринформ

Эксперт ОО «Центр стратегических исследований» Павел Жовниренко считает, что на членство в НАТО нельзя надеяться, пока в Украине существует олигархическая система.

Такое мнение он выразил на пресс-конференции в Укринформе на тему: «Украина-НАТО. Итоги года: перспективы и ожидания».

«Главная причина – это олигархическая система. При ней у нас не будет членства в НАТО, они в этом не заинтересованы. Они сами, их деньги и дети находятся фактически на Западе. А здесь задача – говорить, делать вид и все это пробуксовывать. Пожелание тем, кто работает с Украиной в вопросах евроатлантической интеграции, – не верить словам и отчетам», – подчеркнул Жовниренко.

Он считает, что отношение к западным проектам в Украине часто является потребительским и контролируется олигархическими группами.

«Отношение украинского общества и власти к членству в НАТО – как к процессу, а не цели. Мы видим годами планирования по ведомствам. Они готовы писать эти планы и потреблять миллионы западных денег, но когда они видят, что ситуация может измениться институционально и Украина вот-вот вступает, то ситуация меняется. Евромайдан 14-го года как раз был результатом страха олигархической системы, которая увидела, что подписание Ассоциации с ЕС – это уже реальный контроль общественности, контроль общества над решениями и верховенство права», – заявил Жовниренко.

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По его мнению, на хорошо оплачиваемых западных проектах в Украине «часто паразитируют», когда не выгодно проводить реальные реформы, чтобы не прекратилось финансирование.

«Создается проект, который хорошо финансируется европейцами, и целью реформирования, например, какого-то министерства. Создается группа специалистов, у которых цель – провести реформу. Но у них возникает вопрос: если мы проведем эту реформу, и она закончится – что же будет с нами? Это касается и евроатлантической интеграции», – сказал Жовниренко.

Он предложил западным партнерам помощь общественных организаций в контроле за расходами их средств.

По материалам: Укринформ