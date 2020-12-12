Данилов рассказал, от чего будет зависеть переход к «плану Б» по Донбассу

Данилов рассказал, от чего будет зависеть переход к «плану Б» по Донбассу

12.12.2020 01:17

Укринформ

Решение о переходе Украины к «плану Б» в рамках «нормандского формата» будет зависеть от событий, которые будут разворачиваться в ближайшее время.

Как передает Укринформ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«7 декабря (2019 года – ред.) перед заседанием в Париже состоялось закрытое заседание СНБО, где было принято 5 вариантов, которые будут разворачиваться в нашей стране в зависимости от той или иной ситуации. Мы сегодня идем по первому варианту, и когда люди, не имеющие допуска, не знающие что там прописано, что это за планы, начинают их комментировать, – это немного странно», – рассказал Данилов.

Отвечая на вопрос следует ли ожидать вскоре введение нового плана, секретарь СНБО отметил: «Это все будет зависеть от тех обстоятельств, которые будут в ближайшее время происходить. Очень много событий происходит. Мы еще раз можем сказать, что чисто военным путем, к сожалению, не можем решить вопрос с Российской Федерацией. Речь идет не об ОРДЛО, а о РФ, которая в большом объеме держит там свои войска, свое оружие. Более того, существует большая граница Российской Федерации, где они в большом скоплении сегодня находятся».

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Глава СНБО добавил, что украинская разведка и разведка международных партнеров обладают всей необходимой информацией о составе российских войск вблизи границ Украины.

Данилов также указал, что на политические решения руководства Украины будет влиять ситуация в других соседних странах. По его словам, наибольшую тревогу вызывает ситуация в Беларуси, поскольку она является военным партнером России.

«У нас есть большое беспокойство, ведь если военные (российские – ред.) зайдут на территорию Беларуси большим количеством – для нас это будет вызов», – считает секретарь СНБО.

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Как сообщал Укринформ, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров «нормандского формата» – Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский, выступая по случаю годовщины саммита заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.

По материалам: Укринформ