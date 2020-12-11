Венецианская комиссия рекомендует реформировать КСУ

11.12.2020 12:48

Укринформ

Конституции суд Украины нуждается в реформировании и деполитизации.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом говорится в заключениях Венецианской комиссии по срочному запросу Президента Украины относительно оценки конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября 2020 года.

«Конституционный суд не может быть «наказан» за свои решения, но его работа должна быть улучшена», – говорится в заключениях.

В связи с этим Венецианская комиссия предложила Украине ряд рекомендаций по реформированию КСУ.

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В частности, члены комиссии считают, что украинский парламент должен ограничить проблематику представлений в КСУ конкретными вопросами; обязать КСУ указывать конкретные причины для каждого законодательного положения, которые он считает неконституционными; привлечение судей к дисциплинарной ответственности должно быть урегулировано в законе о КСУ; необходимо детально определить термин «конфликт интересов»; должен быть уменьшен кворум для принятия решений по делам, по которым кворум является недостаточным из-за самоотвода судей; парламент должен принимать законодательство, детализируя его последствия для судей КСУ; необходимо создать орган для проверки кандидатов на избрание судьями КСУ.

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Кроме этого, Венецианская комиссия рекомендует заполнить действующие вакансии судей КСУ от парламента и съезда судей только после усовершенствования механизма их избрания.

«С целью деполитизации состава Конституционного суда, судьи по парламентской квоте должны избираться квалификационным большинством», – также рекомендуют в Венецианской комиссии.

Как сообщал Укринформ, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

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Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября 2020 года обратился к Венецианской комиссии со срочным запросом по оценке конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября 2020 года.

По материалам: Укринформ