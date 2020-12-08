Юрию Бутусову предлагают должность в Минобороны

08.12.2020 11:59

Укринформ

Министерство обороны Украины пригласило журналиста, редактора издания Цензор.Net Юрия Бутусова, который известен своей критической позицией относительно реформ в сфере обороны, занять одну из должностей в оборонном ведомстве.

Как передает Укринформ, об этом говорится в посте пресс-службы Минобороны в Фейсбуке.

«Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание. Это могут быть, например, направления вооружения либо логистики», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Бутусов является одним из самых бескомпромиссных экспертов относительно Министерства обороны Украины, поэтому для активного гражданина всегда есть возможность перехода от теории к практике, от позиции ментора со стороны к чиновнику, который готов на практике доказать значимость своих знаний и слов.

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«Кто-то может считать его журналистские материалы предвзятыми, манипулятивными, спекулятивными. Кто-то может ставить под сомнение компетентность автора, достоверность его источников и обоснованность выводов. В одном ему не отказать – в неравнодушии. Когда речь заходит о конструктивной позиции – это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничество и поиск точек соприкосновения», – считают в министерстве.

Реакция самого Бутусова на предложение Минобороны пока отсутствует.

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Юрий Бутусов – украинский журналист. Главный редактор сайта Цензор.нет, обозреватель Зеркала недели. Пишет о внутриполитической обстановке в Украине: самые громкие скандалы, коррупционные сделки в «Укроборонпроме», подкуп избирателей, проблемы предвыборного процесса и программы, плюсы и минусы кандидатов на разные государственные должности.

Бутусов уделяет значительное внимание войне на Донбассе. Статьи и авторские материалы имеют различные форматы: новости и сводки с фронта, истории отдельных солдат и их судеб, скандалы относительно материального обеспечения и оснащения войск.

Автор серии очерков о событиях Революции достоинства.

По материалам: Укринформ