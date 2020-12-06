Министр Таран и ПДЧ НАТО для Украины в 2021-м: насколько это реально

Аналитика

03.12.2020 13:01

Укринформ

Министр обороны утверждает, что реально. Но, может, это не больше, чем политическая игра? Да, курс на членство в НАТО закреплен в Конституции и в Стратегии нацбезопасности. Достаточно ли этого?

1 декабря на брифинге в Киеве на тему «Оборонительные аспекты евроатлантической интеграции Украины», министр обороны Андрей Таран обратился к послам и военным атташе стран НАТО, а также представителям Офиса НАТО в Украине: «Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения (о предоставлении Украине ПДЧ. – Ред.) на следующем саммите НАТО в 2021 году».

По его словам, сегодня курс Украины на полноправное членство в НАТО закреплен в Конституции Украины, а быстрое получение Плана действий по членству в НАТО – цель, зафиксированная в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины. Министр отметил, что за последние семь лет Украина твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО. (С полным текстом его заявления можно ознакомиться – тут).

Трудно не согласиться с господином министром, но… Все это прозвучало очень неожиданно, в очень сложный для Украины момент, и поэтому еще больше возмутило как оптимистов североатлантической интеграции, так и оппонентов такого курса. Но нас интересует вопрос реальных украинских перспектив, и как это соотносится с сообщением (пока не официальным) о реальной возможности получения в следующем году ПДЧ НАТО Грузией, которая синхронно с нами впервые подавала заявку в 2008 году. Наконец, что обо всем этом говорят в самом Альянсе и чего, вероятно, следует ожидать от России?

ПДЧ ДЛЯ УКРАИНЫ: ОПТИМИЗМА, УВЫ, НЕМНОГО

По словам содиректора программ внешней политики и международной безопасности «Центра Разумкова» Алексея Мельника, Украина уже немало сделала для получения ПДЧ. «Как правильно отметил министр обороны, это прописано в Конституции, это прописано в недавно утвержденной Стратегии нацбезопасности. То есть Украина уже обеспечила на национальном уровне предпосылки, чтобы ее намерения серьезно воспринимались нашими партнерами, а, во-вторых, это свидетельство определенного консенсуса и в украинской политической элите, и в украинском обществе, – утверждает эксперт. – В то же время мы часто слышим, что Украина должна осуществить реформы, ввести стандарты НАТО и тому подобное. Безусловно! Но следует понимать, что оборонная реформа – это лишь 20% от того, что еще нужно, исходя из пяти разделов того же Планау действий относительно членства НАТО».

Есть более широкий спектр реформ, чем только оборонительные, убеждает эксперт Центра Разумкова. Сейчас наша цель – не сбавлять темпа по ключевым реформам. Но… В итоге вряд ли Украина может сделать в 2021 году все необходимое, чтобы гарантировать решение НАТО. Ведь в Альянсе решения принимаются консенсусом – все государства НАТО должны поддержать заявку Украины. С точки зрения сегодняшнего дня вероятность такого решения, считает господин Мельник, низкая.



Алексей Мельник

«Не без оснований сомневаюсь в поддержке такого решения правительствами Германии и Франции. И здесь вопрос не столько в якобы каком-то «недружелюбии» к Украине, сколько в несколько других факторах, – отметил эксперт. – Например, это касается иллюзий по поводу обязательств перед Россией или надежд на то, что с этой страной все еще можно сотрудничать. По крайней мере, так было в 2008 году». Еще, по его мнению, надо говорить о Венгрии. «Венгрия вынесла двусторонние проблемы на уровень Альянса, руководствуясь эгоистическими национальными или внутренне политическими интересами. Поэтому в Венгрии я вижу основной камень преткновения», – добавил Алексей Мельник.

Эксперт из Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко смотрит на ситуацию под другим углом: «Это не реально пока. И вопрос не в Украине, а в реакции на такое решение РФ». Он утверждает, что Брюссель не пойдет на открытую конфронтацию ради Украины. «Девиантное поведение РФ обеспечено – эскалация на линии соприкосновения будет неизбежной, чтобы удержать НАТО от такого шага, – говорит эксперт НИСИ. – Кроме того, Украина еще не выполнила домашнего задания – реформы должны продолжаться. До уровня Грузии Киеву еще далеко».

ЕСЛИ ГРУЗИЯ ПОЛУЧИТ КАРТ-БЛАНШ, ДЛЯ УКРАИНЫ ЭТО БУДЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

Несмотря на то, что окончательного политического согласия относительно ПДЧ Грузия еще не получила, но, в отличие от Украины, в свете ближайшего саммита Альянса у наших друзей существенно больше шансов. Приводим две иллюстративные цитаты:

1. В конце октября на Киевском форуме экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил: «Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО уже сейчас. Для Украины это займет немного больше времени».

2. В конце сентября в Брюсселе на встрече с грузинским премьером Георгием Гахария генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал: «Ранее в этом году союзники согласились дополнительно усилить наше (НАТО и Грузии. – Ред.) партнерство, включая взаимное предоставление большего количества радиолокационных данных, сотрудничество для противодействия гибридным угрозам, а также проведение совместных учений на Черном море. И я призываю вас (правительство Грузии. – Ред.) полноценно использовать эти возможности, чтобы приблизиться к НАТО. А также – чтобы подготовиться к членству».

Наконец, в разделе сайта НАТО, который описывает отношения с Грузией, недавно появилось дополнительное упоминание о том, что страна уже ведет подготовку к членству "путем разработки и успешной имплементации годичных национальных программ (ГНП)».



Валерий Кравченко

«Я бы не спешил с решением о ПДЧ для Грузии. РФ точно имеет инструменты, чтобы предотвратить это – эскалация в Абхазии и Южной Осетии», – убеждает Валерий Кравченко. Зато разница в реформах и выполнении ГНП в Грузии и Украине реально ощутима, говорит он. Если ГНП в Грузии – это закрытый документ на 40 страницах по сектору безопасности и обороны, то в Украине ГНП – дорожная карта всех реформ в стране: от верховенства права и самоуправления до вопросов разведки. «ГНП в Украине – политический документ, в Грузии – сугубо практический. В то же время для Грузии отсутствие прогресса в НАТО – реальный вызов, особенно учитывая усиление РФ на Южном Кавказе, – отметил эксперт. – Так что в Брюсселе есть убеждение – для Тбилиси это нужнее. Однако, если Грузия таки получит карт-бланш, для Украины это будет положительным знаком».

На самом деле, было бы преувеличением сказать, что Украина и Грузия шли в НАТО синхронно, считает эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. «Если взять за точку отсчета 2008 год, то грузины последовательно работали над выполнением своего «домашнего задания». Уровень их сотрудничества с Альянсом был несравним с Украиной. Там натовские советники имели абсолютно беспрепятственный доступ ко всем государственным учреждениям, в воинские части. То есть тот уровень открытости, который на практике демонстрировала Грузия, просто невозможно сравнить с украинским. Ключевое для наших союзников – это понятие доверия. И если мы вернемся в Украину, то…» Господин Мельник вспоминает, как с приходом к власти Януковича было принято решение о внеблоковом статусе. Да, после 2014 года все снова изменилось. Но… «Понимаете, эти «метания»… Украина в этом плане выглядит менее надежной для членов, чем Грузия. Подобные вещи придают дополнительные аргументы противникам или оппозиции внутри самого альянса», – утверждает он.

Еще одно, что может сыграть на пользу и Грузии, и, собственно, Украине (в какой-то мере)… Если НАТО в контексте конфронтации с РФ все же решится пойти на такой шаг. «Не исключаю, что ПДЧ таки могут дать, но только кому-то одному. Ну, чтобы не было двойной «провокации». И обоснование будет звучать примерно так: сначала ПДЧ получит Грузия, а через некоторое время – условно через год-два-три – пригласим Украину», – добавил Мельник.

РОССИЙСКИЙ ФАКТОР: ЧТО, ВЕРОЯТНО, БУДЕТ ДЕЛАТЬ МОСКВА, ЧТОБЫ ПОМЕШАТЬ НАШИМ ПЛАНАМ

Когда в 2008 году Украина и Грузия на саммите НАТО в Бухаресте получили отказ – Россия не скрывала, что такое решение было принято под ее влиянием. Что было дальше, мы хорошо знаем: российско-грузинская война, приход к власти Януковича, «внеблоковость», нападение России на Украину в 2014 году…

«Что будет делать РФ теперь? Ну, с ней все прогнозируемо. По меньшей мере, думаю, стоит ожидать большой политический шум, а дальше – на активизацию всего спектра инструментов: от пропаганды до военных провокаций», – утверждает Алексей Мельник. Для Альянса, для всего евроатлантического сообщества, по его мнению, это будет неким моментом истины: или они, осознавая риск, пойдут на такое решение, или же – станут искать способ, чтобы сохранить лицо и вместе с тем оказать очередную услугу России, избежать эскалации. «На сегодня то, что касается РФ – вполне прогнозируемо, а вот решение Альянса – под большим вопросом», – добавил эксперт Центра Разумкова.

Похоже высказался и Валерий Кравченко: «Реакция России – наращивание сил, милитаризация регионов, эскалация замороженных и тлеющих конфликтов. Для Украины – угроза прямого вторжения под предлогом стабилизации, учитывая наличие в Украине около 25% лояльного к РФ населения».

А какие конкретные геополитические обстоятельства Украины будут способствовать на пути к ПДЧ-2021, а какие, наоборот, препятствовать?

Валерий Кравченко говорит, что важна позиция США. «Выборы в Германии могут иметь двоякое значение, но вряд ли к власти придет «новая Меркель». Так что есть шанс на изменения в политике, – считает эксперт. – Перспектива бизнеса с РФ не должна заслонять собой реакцию на агрессивный реваншизм Москвы, попытки сеять хаос, создавать вакуум безопасности в Восточной Европе, а затем пользоваться им как инструментом».

Важна и политика Китая, который сегодня имеет возможности пользоваться слабостью РФ. «Ну, и события в Беларуси, которая в негативном сценарии потеряет суверенитет и превратится в большой военный лагерь в ходе учений «Запад 2021», – добавил Кравченко.

Со своей стороны Алексей Мельник еще раз вернулся к вопросу: что служит главным основанием для решения Альянса? «Если на момент следующего саммита НАТО прилетит некий «черный лебедь», что-то изменится, то лидеры государств-членов могут прийти к выводу, что приглашение в семью одной из двух стран (Грузии или Украины) усилит, во-первых, безопасность всех НАТО, – говорит эксперт. – А, во-вторых, усилит безопасность и стабильность в регионе, и тогда решение может быть положительное».

Господин Мельник вспомнил о «черном лебеде», и мы спрашиваем его, а что может произойти? «У меня нет хрустального шара, чтобы заглянуть в будущее, но если отмотаем немного назад… За последние шесть лет произошло многое: и незаконная аннексия Крыма, и агрессия и оккупация на Востоке Украины, и отравления Скрипалей и Навального, и убийство чеченского оппозиционера в центре Берлина, и MH-17… Событий хватает, – отмечает он. – И каждое можно стать последней каплей. В конце концов, несмотря на то регулярность, с которой эти события происходили – все это свидетельствует о том, что РФ свою политику не меняет, постоянно использует инструменты, которые идут вразрез не только с нормами международного права, но и нормами морали. Поэтому, могут упасть одна-две капли, которые наконец переполнят чашу терпения, изменят баланс в пользу тех, кто сейчас стоит на более жесткой позиции в отношении России». Если «лебедь» все-таки прилетит, то господин Мельник не исключает, что это может иметь эффект для перспектив украинского членства в Альянсе.

ПДЧ НЕ НУЖНО ВОЗНОСИТЬ В РАНГ КУЛЬТА ИЛИ РАССМАТРИВАТЬ КАК САМОЦЕЛЬ

Украина может идти в НАТО и без ПДЧ. Именно такое мнение накануне высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить. ПДЧ не нужно возносить в ранг культа», – заявил министр иностранных дел.



Дмитрий Кулеба

Кроме того, он отметил, что путь Украины к членству в НАТО должен быть четко определен по направлению, инструментам и ​​дедлайну: «Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не приближает нас к нашей цели».

Мы спросили у экспертов, что они думают о наших шансах на членство в НАТО без ПДЧ?

«Безусловно, если Украина присоединится к системе коллективной безопасности, то это будет очень-очень хорошо. Однако. Будем реалистами, нам не следует рассматривать членство в НАТО как самоцель. – говорит Алексей Мельник. – Существует немало различных вариантов за счет которых можно обеспечить почти такой же уровень гарантий без формального членства. Это то, над чем мы постоянно должны работать – над укреплением демократической солидарности, над развитием доверия, над…»

Но кого принимать за модель в таком варианте? По словам эксперта, надо присмотреться к Финляндии или Швеции. Эти страны, не будучи членами НАТО, при агрессивных действиях со стороны «большого соседа» могут ожидать скорой и решительной поддержки от своих европейских и натовских соседей, убеждает он. «Наверное, многим украинским политикам все это не слишком понятно, ведь как у нас принято: получил на руки документ, где черным по белому написано слово «гарантия» и – можно спать спокойно. К сожалению, опыт Будапештского меморандума не усвоен. Получить формальный документ это хорошо, но реальные гарантии – это несколько более широкое понятие, чем статья 5 Вашингтонского договора», – отметил Алексей Мельник.

Валерий Кравченко считает, что такие шансы у нас есть, но они зависят от возможностей РФ сдержать такой сценарий. «Украина для РФ – это ключ в Европу. Киев должен форсировать реформы, навести порядок с верховенством права и систематически работать по коммуникации с населением… Ну, и строить мосты с соседями (особенно с Литвой, Польшей и Румынией)». По его мнению, можно легко представить себе своеобразное «малое НАТО» в регионе из Украины, Молдовы (если она откажется от внеблоковости) и Грузии – субрегиональный формат сотрудничества безопасности, поддерживаемый НАТО. «Возможно, ПДЧ – это устаревший путь. Неконвенционные вызовы требуют неконвенционных решений. Наконец, на саммите в Бухаресте в 2008 году декларировалось, что ГНП является заменителем ПДЧ», – резюмировал Валерий Кравченко.

Беседовал Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ