Локдаун не повлияет на работу Рады – Разумков

04.12.2020 19:19

Укринформ

Локдаун не будет распространяться на работу государственных органов власти, в частности Верховной Рады.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент Укринформа.

"Локдаун, даже если будет, на работу государственных органов, 100%, распространяться не будет. Если будет необходимость, Верховная Рада, и об этом говорили все представители депутатских фракций и групп, готова будет принимать соответствующие решения", – сказал Разумков.

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Сейчас, по его словам, Рада продолжает работу в стандартном режиме.

Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает, что усиления карантинных мер в декабре не будет.

По состоянию на 4 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За всё время пандемии в Украине заболели 787 891 человек.

По материалам: Укринформ