Политика

Кулеба едет с визитом в ОАЭ, где представит Крымскую платформу

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Кулеба едет с визитом в ОАЭ, где представит Крымскую платформу

Кулеба едет с визитом в ОАЭ, где представит Крымскую платформу

04.12.2020 18:59

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6-7 декабря будет находиться с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, во время которого представит инициативу "Крымская платформа".

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Укринформ.

"Дмитрий Кулеба … представляет инициативу "Крымская платформа", призванную консолидировать усилия международного сообщества с целью деоккупации Крыма", – отмечают в пресс-службе.

Сообщается, что глава МИД Украины проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нагаяном. В частности, стороны обсудят пути углубления сотрудничества в политической, торговой и инвестиционной сферах. По итогам встречи запланировано подписание двусторонних документов.

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Программой визита также предусмотрена встреча Кулебы с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камерой для обсуждения сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщалось, Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью: повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответов вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств; министров иностранных дел; в измерении межпарламентского сотрудничества; в формате экспертной сети.

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Официально деятельность Крымской платформы будет основана на инаугурационном Саммите, проведение которого запланировано на 2021 г. в Киеве.

По материалам: Укринформ

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