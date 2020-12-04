Урегулирование конфликта между РФ и Украиной должно быть приоритетом ОБСЕ – Латвия

Урегулирование конфликта между РФ и Украиной должно быть приоритетом ОБСЕ – Латвия

03.12.2020 23:33

Укринформ

Устойчивое и мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной должно оставаться приоритетной задачей ОБСЕ.

Об этом сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в своем выступлении во время 27-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает корреспондент Укринформа.

"Продолжающийся кризис в и вокруг Украины остается одним из самых критических вызовов для безопасности. Устойчивое и мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной должно оставаться приоритетной задачей ОБСЕ", – сказал он.

Ринкевичс отметил, что Латвия поддерживает усилия по мирному урегулированию в нормандском формате и ТКГ на основе выполнения Минских договоренностей.

Учитывая препятствия со стороны российских вооруженных формирований в работе СММ ОБСЕ, Латвия подчеркнула необходимость обеспечения полного и беспрепятственного доступа Миссии ко всей территории Украины, включая неподконтрольные правительству Украины участки российско-украинской границы.

"Латвия никогда не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя", – добавил глава латвийского МИД.

Как сообщал Укринформ, 3 декабря начался двухдневный 27-й Министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, из-за пандемии COVID-19 впервые в истории проводится с помощью видеоконференции.

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Участие в главном событии Албанского председательства берут около 40 глав МИД стран-участниц ОБСЕ. Украина представлена ​​министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Во время онлайн-встречи министры подведут итоги деятельности организации 2020 года и осуществят обзор ситуации безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах.

Российская агрессия против Украины является одной из главных тем встречи.

По материалам: Укринформ