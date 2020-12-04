Урегулирование конфликта между РФ и Украиной должно быть приоритетом ОБСЕ – Латвия
Урегулирование конфликта между РФ и Украиной должно быть приоритетом ОБСЕ – Латвия
03.12.2020 23:33
Укринформ
Устойчивое и мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной должно оставаться приоритетной задачей ОБСЕ.
Об этом сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в своем выступлении во время 27-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает корреспондент Укринформа.
"Продолжающийся кризис в и вокруг Украины остается одним из самых критических вызовов для безопасности. Устойчивое и мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной должно оставаться приоритетной задачей ОБСЕ", – сказал он.
Ринкевичс отметил, что Латвия поддерживает усилия по мирному урегулированию в нормандском формате и ТКГ на основе выполнения Минских договоренностей.
Учитывая препятствия со стороны российских вооруженных формирований в работе СММ ОБСЕ, Латвия подчеркнула необходимость обеспечения полного и беспрепятственного доступа Миссии ко всей территории Украины, включая неподконтрольные правительству Украины участки российско-украинской границы.
"Латвия никогда не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя", – добавил глава латвийского МИД.
Как сообщал Укринформ, 3 декабря начался двухдневный 27-й Министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, из-за пандемии COVID-19 впервые в истории проводится с помощью видеоконференции.
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Участие в главном событии Албанского председательства берут около 40 глав МИД стран-участниц ОБСЕ. Украина представлена министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Во время онлайн-встречи министры подведут итоги деятельности организации 2020 года и осуществят обзор ситуации безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах.
Российская агрессия против Украины является одной из главных тем встречи.
По материалам: Укринформ