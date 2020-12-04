Без желания России освободить украинских пленных в этом году нереально – Кравчук

Без желания России освободить украинских пленных в этом году нереально – Кравчук

03.12.2020 20:44

Укринформ

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что если российская сторона не проявит воли и желания, то в этом году осуществить обмен удерживаемыми лицами будет нереально.

Об этом Кравчук заявил в эфире канала "Украина 24", передает Укринформ.

"Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, то я думаю, это – нереально. Потому что украинская сторона решила все вопросы, связанные с обменом. Список на 11 человек мы давно уже передали, теперь ждем встречный список, но к сожалению, его нет. Это является основной причиной того, что такой обмен удерживаемых лиц ставится под угрозу", – сказал Кравчук.

Глава украинской делегации также рассказал, при каких условиях возможен обмен "всех на всех".

"На последнем заседании мы обратились к ОРДЛО и России помочь или сделать шаги для решения вопроса. Если мы этот вопрос сегодня решим, то следующий вопрос "всех на всех" станет реальным, а если нет – то он не решится", – сказал Кравчук.

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Как сообщалось, одной из договоренностей саммита лидеров "нормандского формата" 9 декабря 2019 года в Париже был обмен "всех на всех".

5 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы, содержащий предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Также в этом плане речь идет о том, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться не позднее 15 декабря 2020 года.

6 ноября Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала списки для обмена удерживаемыми лицами спецпредставителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау и ждет ответа от другой стороны.

По материалам: Укринформ