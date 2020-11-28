Политика

Украина выступает за большую прозрачность Совета Европы

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Украина выступает за большую прозрачность Совета Европы

Украина выступает за большую прозрачность Совета Европы

28.11.2020 03:57

Укринформ

Украина выступает за изменения в политике конфиденциальности Совета Европы.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, к этому призвал постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк во время обсуждения так называемых «стратегических рамок» организации, сообщает украинское Постпредставительство при СЕ.

«Коммуникационная политика Совета Европы должна была бы основываться на принципе «прозрачность – это правило, а конфиденциальность – исключение». На самом деле все происходит с точностью до наоборот! В этой связи СЕ требует изменения политики конфиденциальности относительно всех обсуждений, которые проходят в Комитете министров. Важно, чтобы работа, которая происходит в СЕ, стала открытой для широких масс», – убежден посол Тарасюк.

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Другим важным сигналом, отмечает Украина в Совете Европы, является необходимость разработки и организации четкого мониторингового механизма по правам человека, который бы позволял осуществлять имплементацию Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод на оккупированных территориях государств-членов СЕ.

По материалам: Укринформ

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