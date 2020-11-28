У Венедиктовой настаивают, что Янукович до сих пор в международном розыске – СМИ

У Венедиктовой настаивают, что Янукович до сих пор в международном розыске – СМИ

27.11.2020 21:27

Укринформ

Экс-президент Украины Виктор Янукович продолжает находиться в международном розыске.

Об этом заявили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос Радио Свобода, передает Укринформ.

«Решение Киевского апелляционного суда от 16.11.2020, которым отменено решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12.05.2020 об избрании подозреваемому Януковичу В.Ф. меры пресечения в виде содержания под стражей и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции, не содержит такого обоснования как недоказанность прокурором факта объявления его в розыск, в том числе международный», – заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что решение Киевского апелляционного суда обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

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12 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу о расстрелах на Майдане. За неделю до этого суд принял решение о заочном аресте Януковича по делу об узурпации власти.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по одному из дел. Впоследствии суд объяснил, что прокурор не доказал факт объявления Януковича в розыск.

По материалам: Укринформ