Кулеба призвал страны-члены ОЧЭС поддержать кандидата от Украины на должность генсека

27.11.2020 18:35

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-члены ОЧЭС поддержать кандидата от Украины на должность Генерального секретаря Постоянного международного секретариата этой международной организации.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом Кулеба заявил во время 42-го заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ОЧЭС, которое проходило в режиме видеоконференции.

Отмечается, что глава МИД выразил благодарность Румынии за успешное председательство в ОЧЭС в течение 2020 года в особо сложных обстоятельствах пандемии COVID-19.

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«Министр заявил, что Украина имеет четкое видение перспектив дальнейшего развития организации и ее адаптации к современным вызовам и угрозам. Он призвал страны-члены поддержать кандидатуру Украины, заместителя министра иностранных дел Василия Боднара, на должность Генерального секретаря Постоянного международного секретариата ОЧЭС», – говорится в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства перечислил приоритеты Украины в ОЧЭС, среди которых усиление сотрудничества бизнеса, развитие ИТ, укрепление регионального взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, туризма и здравоохранения.

«Модернизация, рост торговых рынков, развитие транспортных связей и многие другие инструменты позволят нам укрепить наши экономики, обеспечить процветание и стабильность региона Черного моря. В то же время, важным элементом является безопасность, ведь без нее невозможно гарантировать процветание», – акцентировал он.

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Министр отметил, что сегодня в черноморском регионе больше всего не хватает именно безопасности и доверия, что является прямым следствием деструктивной политики РФ, нарушает нормы и принципы международного права.

В этом контексте он привлек внимание участников заседания к незаконной российской оккупации Крыма.

«Я бы мог сегодня говорить о нашем полуострове в контексте туризма, если бы не незаконная российская оккупация. Зато сегодня мы должны говорить о нем, к сожалению, в контексте безопасности», – подчеркнул Кулеба.

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ОЧЭС – международная региональная организация, основанная в 1992 году одиннадцатью государствами: Азербайджаном, Албанией, Арменией, Болгарией, Грецией, Грузией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией, Украиной.

Уставные цели – дружба, добрососедство, диалог и сотрудничество между государствами-членами, развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества на основе принципов и норм международного права, интеграция экономик стран-участниц в мировую экономическую систему.

В апреле 2004 года в ОЧЭС вступила Сербия, а в ноябре 2020 года – Северная Македония.

В системе ОЧЭС действуют также Парламентская ассамблея, Деловой совет, Черноморский банк торговли и развития, Международный центр черноморских исследований. Штаб-квартира и Постоянный международный секретариат расположены в г. Стамбул. Председательство в Организации осуществляется государствами-членами на ротационной основе по английскому алфавиту каждые полгода.

По материалам: Укринформ