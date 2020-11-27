Украина в СЕ настаивает на отстранении России от дел по странам, пострадавшим от ее агрессии

Украина в СЕ настаивает на отстранении России от дел по странам, пострадавшим от ее агрессии

26.11.2020 21:14

Укринформ

Украина в Совете Европы настаивает на отстранении Российской Федерации от рассмотрения вопросов в отношении государств, подвергшихся российской агрессии и оккупации.

Такую позицию украинской стороны выразил на заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) постоянный представитель Украины при СЕ Борис Тарасюк, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Принимая во внимание также присутствие государства-агрессора среди членов Совета Европы, Украина предлагает отстранять представителей Российской Федерации от обсуждения ситуаций в тех государствах, которые подверглись агрессии и оккупации со стороны РФ», – заявил Тарасюк.

Как сообщили в постоянном представительстве, сейчас в Совете Европы завершается 4-й цикл мониторинга выполнения Украиной рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Проект резолюции по Украине по данному вопросу передан на рассмотрение в КМСЕ.

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Посол Тарасюк заявил, что Украина последовательно выступает за сохранение в повестке дня Совета Европы вопроса защиты прав национальных меньшинств и высоко ценит сотрудничество и конструктивный диалог с европейскими партнерами и секретариатом организации в вопросах имплементации Киевом Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

«Такой шаг означает нахождение широкой поддержки взвешенному компромиссному тексту проекта резолюции с соответствующими рекомендациями. Такому конструктивному подходу противодействует делегация РФ, пытаясь противопоставить свою деструктивную позицию всем делегациям СЕ», – заявили в Постоянном представительстве Украины.

Как подчеркивается, украинская сторона решительно осуждает деструктивные действия РФ в Совете Европы. При этом у Украины есть определенные вопросы к корректности и надлежащему изложению фактов в тексте проекта резолюции КМСЕ по выполнению самой Россией Рамочной конвенции.

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«Мы наблюдаем массовые нарушения прав национальных меньшинств на временно оккупированных территориях Украины, которые находятся под эффективным контролем Российской Федерации. И в связи с этим настаиваем на том, что Совету Европы необходимо определить эффективные инструменты мониторинга временно оккупированных территорий, в том числе в дистанционном режиме», – заявил посол Тарасюк.

По материалам: Укринформ