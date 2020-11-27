На Банковой говорят, что вопрос досрочных выборов Рады не стоит

26.11.2020 21:29

Укринформ

Вопрос досрочных парламентских выборов в Украине не стоит.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в телеинтервью, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вопрос того, что выборы будут весной, например, – этого вопроса, судя по тому, что я вижу, нет вообще в повестке дня. Есть вопросы объективные, которые происходят в работе (Верховной) Рады … Все понимают, что есть вопросы по работе, но мы стараемся их как-то решить, консолидировать единство фракций, особенно "Слуги народа", – сказал Тимошенко.

В то же время, по его мнению, то, что партии после завершения местных выборов не распускают избирательные штабы, нехорошо для страны, ведь определенным образом приводит к дестабилизации.

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"Вопрос простой – народ избрал Президента, народ избрал Верховную Раду. Это решение народа. И сейчас другие силы делают то, что просто нивелируют решение народа, с каждым днем ​​все больше и больше, для того, чтобы приблизить момент парламентских выборов и попытаться выйти на разговор о том, что нужна коалиция", – заявил заместитель руководителя ОП.

Фото: LIGA.net

По материалам: Укринформ