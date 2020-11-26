МИД Беларуси вручил ноту послу Украины

26.11.2020 10:44

Укринформ

В Министерство иностранных дел Республики Беларусь в четверг был вызван посол Украины Игорь Кизим в связи с акциями возле дипломатических представительств Беларуси в поддержку протестующих против режима Лукашенко и задержанных активистов.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте МИД Беларуси.

«Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении Посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.», – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что послу была выражена «крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны».

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В МИД Беларуси также ожидают реакции "в связи с имевшими место провокациями в отношении Почетного консульства Республики Беларусь во Львове".

Как сообщалось, возле дипломатических представительств Беларуси в Украине периодически проходят акции в поддержку протестующих против режима Лукашенко и задержанных активистов в Беларуси.

Так, 21 ноября белорус Антон Лукашук провел 7-часовую акцию у посольства Беларуси в Киеве. Активист простоял все время на коленях и в наручниках – в знак солидарности с задержанными соотечественниками.

В Беларуси более трех месяцев продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

Евросоюз и Украина заявили, что не признают его легитимности.

По материалам: Укринформ