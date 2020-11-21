США поддерживают Украину и связанные с Евромайданом надежды – Посольство

21.11.2020 12:06

Укринформ

Соединенные Штаты Америки поддерживают украинский народ и надежды на успешную экономику, на правительство, которое уважает права украинцев и одинаково относится ко всем гражданам в соответствии с законом.

Это подчеркивает Посольство США в Твиттере по случаю Дня Достоинства и Свободы, сообщает Укринформ.

"Мы поддерживаем народ Украины и связанные с Евромайданом надежды на успешную экономику, на правительство, которое работает на благо украинцев, уважает их права и одинаково относится ко всем гражданам в соответствии с законом", – говорится в сообщении посольства.

Кроме того, к украинцам обратилась временный поверенный по делам Кристина Квин, которая отметила, что на пути реформ украицам еще многое предстоит сделать.

"Главным среди таких усилий является укрепление институтов, которые борются с коррумпированными влиятельными кругами, подкупающими судей, народных депутатов и угрожающими журналистам и гражданскому обществу. До тех пор, пока от этих лиц, которые заботятся только о собственных интересах, не потребуют соблюдения тех же правил, что и от обычных граждан, мечты Евромайдана не осуществятся. Украина также должна быть свободна от вмешательства и агрессии со стороны России, включая прекращение российской оккупации Крыма и вывода российских сил с востока Украины", – подчеркнула она.

Ми підтримуємо народ України та пов’язані з Євромайданом надії на успішну економіку, на уряд, який працює на благо українців, поважає їхні права й однаково ставиться до всіх громадян відповідно до закону. До вашої уваги повідомлення Тимчасової повіреної у справах Крістіни Квін. pic.twitter.com/lKSHNBNZrv

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 21, 2020

По словам Квин, Соединенные Штаты поддерживают украинский народ и связанные с Евромайданом надежды на богатую Украину, которая ориентирована на Запад и имеет полный суверенитет и территориальную целостность.

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Как сообщал Укринформ, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Этот праздник установлен Указом Президента от 13 ноября 2014 года в честь начала в этот день двух знаменательных и судьбоносных событий в новейшей украинской истории: Помаранчевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

День Достоинства и Свободы стал своеобразным преемником праздника Дня Свободы, который отмечался в честь Помаранчевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но впоследствии был отменен.

Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Попрание законодательно закрепленных приоритетов внешней политики Украины, которым собственно и было Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, вызвало возмущение украинцев.

По материалам: Укринформ