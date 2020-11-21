Милованов уже «некоторое время» является советником Ермака

21.11.2020 11:39

Укринформ

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов подчеркивает, что уже «некоторое время» является внештатным советником руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

«На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака», – отметил Милованов.

Он также сообщил, что остается президентом Киевской школы экономики (КШЭ): «Это дело моей жизни».

Экс-министр выразил надежду, что его знания будут полезны высшему руководству Украины.

Также он призвал присоединяться к сообществу КШЭ через образовательные программы, финансовую поддержку или создание аналитики для создания «лучшей Украины».

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Как сообщал Укринформ, Милованов возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.

По материалам: Укринформ