Милованов уже «некоторое время» является советником Ермака
Милованов уже «некоторое время» является советником Ермака
21.11.2020 11:39
Укринформ
Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов подчеркивает, что уже «некоторое время» является внештатным советником руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.
Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Укринформ.
«На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака», – отметил Милованов.
Он также сообщил, что остается президентом Киевской школы экономики (КШЭ): «Это дело моей жизни».
Экс-министр выразил надежду, что его знания будут полезны высшему руководству Украины.
Также он призвал присоединяться к сообществу КШЭ через образовательные программы, финансовую поддержку или создание аналитики для создания «лучшей Украины».
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Как сообщал Укринформ, Милованов возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.
По материалам: Укринформ