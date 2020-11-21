Кужель объяснила, почему выходит из списка кандидатов в депутаты Киевсовета от “Батькивщины”

Кужель объяснила, почему выходит из списка кандидатов в депутаты Киевсовета от "Батькивщины"

20.11.2020 18:33

Укринформ

Экс-народный депутат Александра Кужель, избранная депутатом Киевского городского совета от партии “Батьківщина”, написала заявление о выходе из списка кандидатов в депутаты Киевсовета.

Как передаёт Укринформ, об этом Кужель сообщила в Фейсбуке.

“Для предотвращения слухов, фейков и теорий заговоров. Сегодня я написала заявление о выходе из списка кандидатов в депутаты Киеврады. Это ровным счетом ничего не означает – я остаюсь членом команды «Батькивщины» и буду помогать нашим киевским депутатам работать для жителей столицы и отстаивать интересы каждого киевлянина. Я благодарна каждому, кто пришел на избирательные участки. Благодарна каждому, кто отдал свой голос нашей команде”, – написала Кужель.

Политик напомнила, что от партии “Батьківщина” в Киевсовет прошло 12 депутатов.

“Это решение избирателей, и я его уважаю, как уважаю выбор свободных людей. Но, к сожалению, вне пределов списка оказались люди с большим опытом работы в самоуправлении, с амбициозными планами по улучшению жизни киевлян, с новыми идеями и вполне реальными стратегиями развития города. Их стратегии – это не только мир, который есть, а мир, который будет. Поэтому решение было принято ради силы команды и ради процветания нашей столицы”, – отметила Кужель.

Читайте также: Кужель в прямом эфире облила водой Мосийчука

Она также сообщила, что по-прежнему остаётся главой экспертного совета фракции “Батьківщины” в парламенте.

Александра Кужель — украинский политик, народный депутат II, VII и VIII созывов Верховной Рады. Член партии Всеукраинское объединение “Батьківщина”.

Как сообщал Укринформ, 25 октября в Украине проходили местные выборы. 5-процентный барьер на выборах в Киевский городской совет преодолели семь партий. Победу одержали "Европейская солидарность" – 20,52%, УДАР – 19,98%, "Единство" – 8,74%, "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 7,81%, "Слуга народа" – 7,53% , "Батьківщина" – 7,49% и "Голос" – 5,97%.

По материалам: Укринформ